Пропавшего более двух недель назад харьковчанина нашли мертвым в лесу

04 сентября 2020 г. 15:30
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Полиция нашла мертвым 45-летнего харьковчанина, который более двух недель назад уехал за город на отдых и пропал без вести.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело мужчины полицейские обнаружили в собственном автомобиле на территории лесного массива в Богодуховском районе.

Напомним, мужчина 14 августа уехал из дома и не вернулся.

Пропавшего искали оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции, личный состав Краснокутского отделения полиции, нацгвардейцы и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К розыскным мероприятиям также подключились родственники пропавшего, местное население и волонтеры.

4 августа участковый офицер Краснокутского отделения полиции обнаружил автомобиль «ВАЗ Нива», в котором находилось тело разыскиваемого мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Для установления причины смерти тело харьковчанина направили в морг.

 

Видео: 

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