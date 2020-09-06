Пропавшего в лесу на Харьковщине 6-летнего мальчика нашли

06 сентября 2020 г. 21:20
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На Харьковщине полицейские с помощью общественности разыскали 6-летнего мальчика, который пропал в лесу во время прогулки с отцом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о том, что 6-летний мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез, поступило в полицию 6 сентября в 15:00. Было отмечено, что ребенок болеет аутизмом.

В поисках пропавшего мальчика было задействовано всего около 100 человек: это личный состав районной полиции, а также Лозовского, Змиевского и Балаклейского отделов полиции, сотрудники Управления уголовного розыска и кинологического центра ГУНП в Харьковской области, работники ГСЧС и военкомата, волонтеры и местные жители. 

Также для поисков ребенка применялся самолет. 

Примерно в 19:20 житель города Первомайского обнаружил мальчика недалеко от места исчезновения. Ребенок сидел в траве. 

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу. 

 

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