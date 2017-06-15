Пропавший с радаров малазийский самолет потерпел крушение, экипаж погиб

Обнаружены части исчезнувшего утром самолета Королевских Малайзийских военно-воздушных сил (RMAF), сообщает The Straitstimes.

Истребитель Hawk 108 потерпел крушение в 51 км от авиабазы ​​RMAF в Куантане в четверг, двое членов экипажа погибли. Hawk 108 - это экспортная версия Hawk 100, двухместного продвинутого тренажера с дополнительной авионикой, факультативным инфракрасным обзором, измененным крылом и ручным дросселем.

Самолет оснащен сигнальным приемником радара BAE Sky Guardian и бортовыми ракетами типа air-to-air. Напомним, ранее сообщалось, что малазийский боевой самолет-истребитель Hawk 108 взлетел с военно-воздушной базы Куантана в 11 утра и исчез с радаров через полчаса после запуска.

