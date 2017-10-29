Пропавший у Шпицбергена российский вертолет найден на дне моря

Российский вертолет Ми-8, который пропал 26 октября у берегов норвежского архипелага Шпицберген, найден на дне моря.

Об этом сообщили в спасательном центре Норвегии.

Обломки находятся на глубине 209 метров в 2,2 км к северо-востоку от мыса Хеер.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга. В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

Среди погибших были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио - ведущий инженер гидрологического отряда, Олег Голованов - замначальника экспедиции, Николай Фатеев - ведущий инженер.