Пропавший у Шпицбергена российский вертолет найден на дне моря

29 октября 2017 г. 12:39
Источник: Левый Берег
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Российский вертолет Ми-8, который пропал 26 октября у берегов норвежского архипелага Шпицберген, найден на дне моря.

Об этом сообщили в спасательном центре Норвегии.

Обломки находятся на глубине 209 метров в 2,2 км к северо-востоку от мыса Хеер.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга. В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

Среди погибших были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио - ведущий инженер гидрологического отряда, Олег Голованов - замначальника экспедиции, Николай Фатеев - ведущий инженер.

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