Пропавший житель Чугуева найден мертвым

26-летний Иван Басанов, который пропал 1 сентября, и которого разыскивали инициативные поисковые группы Чугуева, найден мертвым. Об этом в Фейсбук сообщил его друг, житель Чугуева, Руслан Овчаренко.

«Ивана нашли, к сожалению, уже не живого! Спасибо всем кто откликнулся на поиски», - написал мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, житель Чугуева покончил жизнь самоубийством.

Сегодня, 3 сентября, около 14:00 полицейские совместно с общественностью обнаружили мужчину повешенным в лесополосе возле поселка Малиновка.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, после которой будет установлена ​​точная причина его смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Напомним, как сообщалось, 1 сентября 2019 года в районе 18:00 мужчина отправился в сторону школы номер 2 и не вернулся. 2 сентября в полицию обратился его брат, который сообщил, что его родственник вечером направился к другу, однако там не появлялся.