Пропавшую в начале августа пенсионерку нашли мертвой

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19 августа 2019 г. 14:17
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На Харьковщине обнаружили тело пропавшей пенсионерки, которая находилась в розыске с начала августа текущего года.

Об этом сообщила в соцсетях дочь женщины.

«Мамы больше нет… Нашли…», - написала в Фейсбук харьковчанка.

Как прокомментировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела 72-летней местной жительницы в камышах в селе Стрелечье Липецкого района поступило в полицию 18 августа около 07:00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

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