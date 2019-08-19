Пропавшую в начале августа пенсионерку нашли мертвой

На Харьковщине обнаружили тело пропавшей пенсионерки, которая находилась в розыске с начала августа текущего года.

Об этом сообщила в соцсетях дочь женщины.

«Мамы больше нет… Нашли…», - написала в Фейсбук харьковчанка.

Как прокомментировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела 72-летней местной жительницы в камышах в селе Стрелечье Липецкого района поступило в полицию 18 августа около 07:00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».