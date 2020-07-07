Протесты против расизма в США: на месте гибели Рейшарда Брукса застрелили ребенка

В Атланте (штат Джорджия, США) неизвестные участники протестов против расизма застрелили восьмилетнюю афроамериканку Сикорию Тернер. Убийство ребенка было совершено 4 июля, в День Независимости США, на месте гибели Рейшарда Брукса, передает CNN.

По предварительной информации мать с ребенком и ее подруга на автомобиле пытались проехать через оцепленную протестующими территорию. Активисты Black Lives Matter устроили возле заведения фаст-фуда Wendy’s, где погиб Брукс, импровизированный мемориал и баррикады.

Кто-то открыл огонь по машине из толпы, и девочка получила смертельное ранение. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что автомобиль обстреливали как минимум двое.

На следующий день на этом же месте снова устроили стрельбу: в воскресенье возле «мемориала Брукса» убили 53-летнего мужчину, еще два человека получили ранения.

Напомним, Рейшарда Брукса застрелили на парковке ресторана быстрого питания Wendyʼs вечером 12 июня. Полицию вызвали посетители и администрация заведения, так как автомобиль Брукса заблокировал выезд. Прибыв по вызову, полицейские увидели, что водитель уснул в автомобиле.

Тест показал, что Брукс был пьян. Когда на него надевали наручники, мужчина вырвался, отобрал у одного из полицейских тазер и попытался сбежать. Офицер полиции открыл огонь на поражение. Брукс скончался в больнице.