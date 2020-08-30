Протесты в Минске: в город вошла гусеничная военная техника

В Минск, где сегодня проходит масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», вошла военная техника. Соответствующие видео публикуют оппозиционные Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что из микрорайона Уручье в сторону центра Минска движется военная техника на гусеничном ходу, предположительно, БМП-2.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, в результате которых произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.

Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.