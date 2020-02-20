Протесты в Новых Санжарах: дорогу перекрыли, акция продолжается

20 февраля 2020 г. 15:00
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В Полтавской области продолжаются начавшиеся утром массовые протесты против размещения там украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань и везут в пгт. Новые Санжары из харьковского аэропорта на автобусе.

Как следует из видео, предоставленного Новостям АТН очевидцами, несколько сотен местных жителей перекрыли дорогу автомобильными покрышками, протестуя против прибытия эвакуированных.

Люди отказываются расходиться, и с митингующими сейчас общаются правоохранители и представители органов местной власти, идет обсуждение данного вопроса. 

По данным издания Kolo.news, полиция перекрыла все въезды в Новые Санжары, выезды из окружающих сел. Возле въезда в поселок находится много единиц спецтехники, в том числе стоят БТР и несколько автобусов со спецназом.

Как сообщается на Telegram-канале PavlovskyNews, сейчас полиция совместно с Нацгвардией и при помощи тяжелой военной техники пытается убрать автомобили протестующих с проезжей части.

 

Видео: 

Протесты из-за эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах 20.02. 2020

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