Протесты "желтых жилетов": уже 60 пострадавших

08 декабря 2018 г. 20:42
Источник: 112.ua
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Количество пострадавших во время протестов "желтых жилетов" в Париже, Франция, выросло до 60 человек.

Об этом сообщает Le Figaro. Данные предоставлены по состоянию на 17:00 8 декабря.

"У нас нет срочных случаев. Большинство пострадавших получили легкие травмы, по крайней мере с учетом количества людей, которые были быстро выписаны", - сообщил представитель Assistance.

Ранее сообщалось, что за время субботних протестов в Париже пострадали 30 человек. МИД Украины сообщает, что по предварительным данным среди них нет украинцев.

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