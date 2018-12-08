Протесты "желтых жилетов": уже 60 пострадавших

Количество пострадавших во время протестов "желтых жилетов" в Париже, Франция, выросло до 60 человек.

Об этом сообщает Le Figaro. Данные предоставлены по состоянию на 17:00 8 декабря.

"У нас нет срочных случаев. Большинство пострадавших получили легкие травмы, по крайней мере с учетом количества людей, которые были быстро выписаны", - сообщил представитель Assistance.

Ранее сообщалось, что за время субботних протестов в Париже пострадали 30 человек. МИД Украины сообщает, что по предварительным данным среди них нет украинцев.