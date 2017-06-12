Противотанковая мина и граната на территории дачного кооператива. На Алексеевке взрывотехники проводили разминирование

12 июня 2017 г. 18:21
Автор: Лариса Говина
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Противотанковую мину и гранату в Харькове обнаружили на территории дачного кооператива "Дружба коллективов", что на проспекте Науки, накануне. Уже приехав на место саперы выяснили что найденные взрывоопасные предметы - времен Второй мировой войны. Однако на территории участка, где в момент приезда аварийно-спасательной бригады, и лежали боеприпасы, какие-либо работы не проводились, отмечают в ГСЧС, на предметах не было остатков свежей земли и в то же время нашли их недалеко от границ дачного кооператива. Поэтому учитывая эти ньюансы, сообщают спасатели, уже правоохранители будут выяснять как граната очутилась на территории дачного кооператива.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:
 

Они имели определенную коррозию металла. И по внешним признакам было определено, что один предммет - это мина. Второе - ручная граната, но обратили внимание что на данном участке не проводились никакие земельные работы. Никаких работ, где если бы предметы извлекались из земли.
 

Однако в полиции сообщили, что по данному факту уголовное производство не открывали. В последние годы, подчеркивают спасатели, количество сообщений об опасных находках на открытых территориях - будь-то поля, огороды дачников или леса, увеличилось. Люди стали более внимательно относится к подозрительным предметам, с начала года подобных заявлений на номер "101" поступило около 300.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Да действительно стало больше поступать сообщений. Я не буду увязывать с какой-либо ситуацией. но то что сообщения нам поступают - это правильно. Это люди стали думать о собственной безопасности и о безопасности окружающих - это важно.

Кроме того, за первые пять месяцев 2017-го года специалисты ГСЧС извлекли почти 13 тысяч боеприпасов в разных регионах области.

Видео: 

Противотанковая мина и граната на территории дачного кооператива - 12.06.2017

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