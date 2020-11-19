Провалившийся асфальт на рынке: после аварии без тепла осталось 9 домов. Какая ситуация с отоплением сейчас?

Огромная яма на Новосалтовском рынке образовалась накануне. Около 6 вечера. Возле киосков провалился асфальт. Из труб начал фонтаном бить кипяток и непрерывно шел пар. На место сразу прибыли спасатели, правоохранители, коммунальщики и медики. Проверяли - нет ли пострадавших.

Анатолий Торяник, зам. нач. ГУ ГСЧС по реагированию на черзвычайные ситуации:

Прибули, обмежили доступ до місця надзвичайної ситуації. Виставили оточення і перевірили наявність пострадавших. Сталася аварія на тепломережі, підмивання грунту і обрушився асфальт, проїзжа частина. Ніхто із перехожих не постраждав.

Торговцы на рынке говорят, накануне перепугались не на шутку. Алла сейчас вынуждена продавать газеты на улице. Киоск, где она обычно работает, оказался в самом эпицентре коммунального бедствия. Говорит: сначала почувствовала неприятный запах, вышла на улицу и сразу начала кричать, когда увидела, что земля в буквальном смысле уходит из-под ног.

Алла, продавец газетного киоска:

В киоске, в магазине находилась, почувствовала гарь, наверное от асфальта, вода с асфальтом. В киоске проверила: ничего не горит. Осмотрелась. Выхожу, смотрю, пар идет и уже асфальт отстает. Я испугалась, конечно, и выбегаю, кричу.

Директор информационного департамента Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что после порыва на теплотрассе без отопления накануне осталось 9 домов, однако уже утром батареи там снова стали горячими, поскольку коммунальщики устранили дефект и можно было подавать теплоноситель. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы, чтобы привести аварийный участок в порядок.

С начала отопительного сезона в соцсетях харьковчане постоянно выкладывают видео и фото с последствиями порывов на теплосетях города, во всех уголках Харькова - многочисленные разрытия, технику коммунальщиков можно увидеть не только в спальных районах, но и на центральных улицах. Операторы городской диспетчерской службы 1562 получили за прошедшие сутки 3 с половиной тысячи заявок по проблемам с отоплением и более тысячи - по поводу горячей воды. В чат-боте службы даже создали несколько опросов, где собирают информацию о ситуации с теплом, в частности о температуре в домах и авариях.

Ранее в мэрии и КП "Харьковские тепловые сети" прогнозировали, что отопительный сезон начнется без существенных проблем, однако, вместе с тем, неоднократно жаловались на критическую изношенность сетей.