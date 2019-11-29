Прятали деньги в мусорных ведрах: у сотрудников таможни прошли обыски

Здесь было на полу 600 гривен лежало. Здесь пойдемте. Берем урну и переходим в помещение.

Прятали деньги и даже выбрасывали в помойку. У таможенников прямо на рабочих местах провели обыски, нашли документы и записи с камер видеонаблюдения, которые по словам заместителя прокурора Харьковской области подтверждают факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины. Впрочем, работники таможни не ожидали такого поворота событий и пытались всячески спрятать наличные.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Намагалися сховати гроші у шафах під батареями, під підвіконням навіть у пачці з під цигарок. Проте працівниками прокуратури спільно з працівниками прикордонної служби були вилученні, виявлено та вилучено грошові кошти і ми зараз слідчим шляхом перевіряємо яким чином у такій великій кількості готівка знаходилася на митному пості під час виконання ними службових обов'язків.

По словам заместителя прокурора Харьковской области Сергея Шевцова все найденные деньги были изъяты - а это 137 000 гривен, 87 000 российских рублей, 760 долларов США и 60 евро. Поводом для обыска стало сообщение от пограничников, якобы работники таможни злоупотребляют своим служебным положением. И 9 ноября пропустили 13 микроавтобусов, товары в которых подпадали под обязательное таможенное оформление и письменное декларирование, поскольку их стоимость достигала более 10 тыс. Евро. Транспорт набит продуктами питания, одеждой и хозяйственными товарами направлялся в Россию, 10 микроавтобусов проехали по «зеленому коридору», где проезжают машины без груза, другие же три «красным», однако письменные декларации о наличии товара не подавались. Микроавтобусы спокойно пересекли украинскую границу, но на границе с РФ их завернули назад.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Не склали адміністративні протоколи щодо вказаних порушень ті у зв'язку з чим, в наслідок таких дій штрафні санкції які передбачені митним кодексом у вигляді сто відсотків вартості товару не надійшли до бюджету також не надійшли до бюджету і конфіскований товар, який незаконно був переміщений через державний кордон країни.

По ходатайству прокуратуры на указанный товар следственным судьей наложен арест и устанавливается рыночная стоимость изъятого имущества. Сейчас прокуратура разбирается в квалификации данного дела это была халатность или умышленный пропуск автобусов с целью наживы. По проведенным следственными действиями и полученными доказательствами прокуратура уже готовит подозрения трем работникам таможни.