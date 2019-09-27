Пугающая статистика: на Харьковщине - около десятка изнасилований за месяц, в их числе - дети

Один вопрос, Александр, вы можете объяснить свой поступок? – Нет.

Эти кадры были сняты во время объявления подозрения 34-летнему мужчине. Ему инкриминируют изнасилование, которое произошло 11 сентября. Тогда пострадала 12 летняя девочка, которая возвращалась из школы домой. Подозреваемого задержали на следующий день.

Валерий Сокуренко, руководитель ГУНП в Харьковской области

Були вилучені докази того, чого саме він скоїв цей злочин. Більше того - у нього був вилучений його телефон, на якому у нього було відео. Він за фільмував свої злочинні дії.

Через несколько дней другой ужасный случай - в Купянске: 31-летний отчим изнасиловал падчерицу возле дома. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и надругался над ней. Девочке всего 13 лет.

На Сахновщине примерно в это же время стало известно о систематическом изнасиловании братом сестры, которое происходило в течение трех лет. То есть ребенок страдал от издевательств с десяти лет.

В печальный рейтинг попала еще Лозовая и Боровая: там от извращенцев пострадали 17- летняя и 56-летняя женщины. И все это - только статистика за сентябрь.

Еще одно изнасилование произошло на территории психиатрической больницы. По данным полиции, женщина и мужчина распивали спиртные напитки. После этого сосед по рюмке напал на женщину. Как оказалось после – собутыльник женщины был неоднократно судим.

Харьковская психиатрическая больница расположена на улице Академика Павлова. Хотя здесь целый комплекс различных зданий, кроме больницы, здесь находится еще исследовательский центр, охраны не видно.

Марина Алексеевна, пенсионерка

Они переживают за собак, за кошек, а люди валяются пьяные, разные. Никому они не нужны. - То, есть на территории вот этого всего, вы не ведете ни охрану, ни полицию?- Я не видела, во всяком случае.

Вадим, местный житель

А так много тут воров ходит, много шастает людей. - Какое здесь освещение ночью? - Ночью тут я был пару раз, но фонари какие-то горят.

А между тем и сами больные могут прогуливаться по улицам, говорят медсестры.

Елена Георгиевна, медсестра

Смотря, какие больные. Спокойные прогуливаются. Беспокойные... В институте свои правила, в больнице - свои.

Всего с начала сентября стало известно о 8 изнасилованиях. Из них только несколько – взрослых женщин. Все остальные – это дети, которые пострадали от рук извращенцев. Еще зафиксировано несколько случаев, когда неизвестные прямо на улице цеплялись к маленьким детям. Психологи говорят, количество изнасилований не изменилось – об этом просто начали говорить.

Борислав Хомуленко, психолог

Я являюсь практикующим терапевтом на протяжении 12 лет, и было очень большое количество пациенток, которые рассказывали тьму историй о том, как их насиловали в детстве. Дедушки, которые живут по соседству, дяди, и при этом дети не обращались в полицию. Я знаю историю, когда она неоднократно была изнасилована в 5-7 лет дедушкой, живущим рядом с ней.

Психолог добавляет: поведение ребенка после изнасилования такое же, как и после любой другой психологической травмы, – он замыкается в себе, может отказываться от еды, общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому если ребенок не рассказывает родителям, что стало причиной таких изменений, – родителям лучше обращаться к психологам.