Пьяный харьковчанин на чужой машине разнес детскую площадку

Сегодня около 17:00 во дворе жилого дома по улице Киргизской,9Д автомобиль ВАЗ 2107 выехал на игровую площадку и врезался в лавочку.

По информации пресс-службы патрульной полиции, пострадавших нет. Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя авто признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 3.36 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что документы на управление автомобилем у мужчины отсутствуют.

На водителя ВАЗ были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП и вынесено постановление по ч.2 ст.126 КУоАП. На владельца машины, который во время ДТП был в салоне авто, составлен протокол по ст.130 КУоАП за передачу права управления автомобилем нетрезвому водителю.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.