 

Пьяный харьковчанин на чужой машине разнес детскую площадку

23 июля 2019 г. 22:36
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Сегодня около 17:00 во дворе жилого дома по улице Киргизской,9Д автомобиль ВАЗ 2107 выехал на игровую площадку и врезался в лавочку. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, пострадавших нет. Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя авто признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 3.36 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что документы на управление автомобилем у мужчины отсутствуют. 

На водителя ВАЗ были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП и вынесено постановление по ч.2 ст.126 КУоАП. На владельца машины, который во время ДТП был в салоне авто, составлен протокол по ст.130 КУоАП за передачу права управления автомобилем нетрезвому водителю. 

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. 

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