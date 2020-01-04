Пьяный харьковчанин "заминировал" многоэтажку на Салтовке

04 января 2020 г. 14:40
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В Харькове полицейские разоблачили лжеминера, который сообщил о заминировании жилой многоэтажки на Салтовке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 января около 23:00 в полицию поступило сообщение о заминировании дома на улице Дружбы Народов.

На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время выезда работники полиции выявили 41-летнего харьковчанина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Причину своего поступка мужчина правоохранителям пояснить не смог.

В ходе осмотра места происшествия никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Факт события внесен в Единый реестр учета Киевского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

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