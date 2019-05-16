Пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать себя в пассажирском автобусе

16 мая 2019 г. 21:37
15 просмотров

Сегодня, 16 мая, около 16:32 в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе сообщением «Харьков-Чугуев».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время остановки автобуса в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет.

Пассажиры сразу сообщили о происшествии в полицию.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. 

В ходе ссоры мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину. 

В результате происшествия никто не пострадал.

Боеприпас изъяли и направили на исследование.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Видео: 

На Харківшині п’яний чоловік грозився підірвати себе у пасажирському автобусі

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.