Пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать себя в пассажирском автобусе

Сегодня, 16 мая, около 16:32 в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе сообщением «Харьков-Чугуев».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время остановки автобуса в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет.

Пассажиры сразу сообщили о происшествии в полицию.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт.

В ходе ссоры мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

В результате происшествия никто не пострадал.

Боеприпас изъяли и направили на исследование.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.