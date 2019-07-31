 

Пьяный подросток возле магазина избил и ограбил сверстника

31 июля 2019 г. 11:03
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16-летний житель города Первомайский избил своего сверстника и завладел его деньгами, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию 19 июля заявила 46-летняя мать потерпевшего. 

Женщина рассказала, что возле магазина неизвестный парень в состоянии алкогольного опьянения нанес ее сыну телесные повреждения и отобрал деньги.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 16-летний местный житель. Подросток признал свою вину.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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