Пьяный «Ромео» пытался добраться к любимой на угнанном авто: суд вынес приговор

Приговором Краснокутского райсуда 41-летнего местного жителя признан виновным в незаконном завладении автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в январе этого года мужчина выпивал в компании друзей. Застолье устроили дома у общего знакомого - в одном из сел Краснокутского района. Утром, когда все товарищи пошли спать, злоумышленник, воспользовавшись случаем, похитил у гаража автомобиль Honda, принадлежавший хозяину дома.

По словам мужчины, автомобиль ему был нужен, чтобы поехать к любимой в другой населенный пункт, но к женщине нетрезвый «Ромео» так и не добрался. На полицейском пункте пропуска в Валках его пытались остановить для проверки документов. Понимая, что его могут разоблачить, вор начал убегать от правоохранителей. Он ехал со скоростью более 160 километров в час, пока у машины не задымился двигатель.

После этого правонарушителя задержали.

Учитывая часть ранее отбытого наказания за кражу, злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы. Документ пока не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

