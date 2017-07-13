Пьяный угонщик получил срок

Московский районный суд. Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 27-летнего мужчину в незаконном завладении транспортными средствами (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, суд назначил харьковчанину наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в марте и ноябре 2016 человек незаконно завладел двумя автомобилями граждан.

Разоблачили злоумышленника осенью.

Подобрав ключи, мужчина открыл автомобиль "AUDI 80", который стоял во дворе одного из домов на ул. Валентинивський, и завел его.

Владелец машины из окна квартиры увидел, что его авто угоняют и выбежал на улицу. Между тем злоумышленник уже выезжал со двора. Хозяин бросился догонять автомобиль. Он пробежал за ним несколько кварталов. Остановилось авто после того, как вор, не справившись с управлением, врезался в лавочку.

Хозяин машины вытащил вора из салона и удерживал его до приезда правоохранителей.

В ходе расследования выяснилось, что весной злоумышленник совершил аналогичное преступление в Немышлянском районе города. Ночью он разбил стекло машины "ВАЗ 2106" и проник в салон и, соединив провода зажигания, запустил двигатель.

Следует отметить, что угоны злоумышленник совершал в состоянии алкогольного опьянения.