Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух ремонтников на мосту Льва Ландау

Пятна крови и разрушеный забор. Так выглядит место аварии на коммунальном мосту на Льва Ландау. Сегодня около десяти часов водитель микроавтобуса “Мерседес” не справился с управлением и совершил наезд на двух рабочих, которые осуществляли работу по монтажу барьерного ограждения. Увидев, что произошло с коллегами Игорь сразу побежал за аптечкой. Однако, первая медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. Когда чоловек вернулся "скорая" уже была на месте. А вот водитель, как утверждают рабочие, вел себя агрессивно, был пьян и пытался “договориться” без полиции.

Игорь, рабочий:

Буйный. Начал кричать, когда с начальником подошёл сюда. Начал материться здесь. Он: "давай порешаем". Я говорю: "ты бухой". - Да, после вчерашнего, а не скрываю. Давай порешаем.

По словам Антона, поняв, что договориться без полиции не удастся, водитель "Мерседеса" решил выпить еще.

Антон, рабочий:

Потом он встал и пошёл. Потом он пришёл. Сказал, что он ешё выпил. Стресс снял.

В полиции говорят, водитель действительно сел за руль в нетрезвом состоянии. Так что теперь за содеянное ему грозит уголовная ответственность.

Елена Соболевская, старший инспектор ВК ГУНП в Харьковской области:

За висновками медиків, водій керував транспотним засобом у стані алкогольному сп'яніння. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

В результате аварии пострадало два человека: 56 и 39 лет. У одного рваная рана голени, у другого - ссадины и ушибы мягких тканей затылка.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Мікроавтобус приватний притис до огорожі двох робітників. У них теж забої, там забої, якісь рани незначні. Стан їх задовільний. - А де вони зараз? - У 4-й лікарні.

Всего за минувшие выходные на дорогах города и области патрульные обнаружили 24 водителя, которые садились за руль в нетрезвом состоянии. Также правоохранители, проработали одну тысячу двести тридцать вызовов, поступивших на линию "102" и составили более тысячи постановлений за нарушение правил дорожного движения.