Пьяный водитель сбил семерых детей в оккупированном Крыму

03 декабря 2017 г. 13:41
Источник: Левый Берег
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Легковой автомобиль ВАЗ-2106 въехал в группу подростков 2 декабря в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма. Все они получили различные травмы, сообщает Glavcom.

«На ул. Ленина в населенном пункте Братское легковая машина совершила наезд на семерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще трем медицинская помощь была оказана амбулаторно. В пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Полиция сообщила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.

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