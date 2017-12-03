Пьяный водитель сбил семерых детей в оккупированном Крыму

Легковой автомобиль ВАЗ-2106 въехал в группу подростков 2 декабря в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма. Все они получили различные травмы, сообщает Glavcom.

«На ул. Ленина в населенном пункте Братское легковая машина совершила наезд на семерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще трем медицинская помощь была оказана амбулаторно. В пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Полиция сообщила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.