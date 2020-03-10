Пьяный водитель устроил тройное ДТП в центре Харькова

10 марта 2020 г. 11:34
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Сегодня ночью на проспекте Науки, 17 не разминулись автомобили Mercedes, Audi и Opel.

По предварительной информации, водитель Mercedes проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Audi, который, в свою очередь, врезался в Opel.

Медпомощь участникам столкновения не требовалась.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя Mercedes признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1,01 промилле в крови нарушителя. Также мужчина, управлявший Mercedes, не смог предъявить водительское удостоверение.

На водителя Mercedes были составлены протоколы по ст.130, ст.124  и ч.1 ст.126 КУоАП.

 

 

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