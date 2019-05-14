Пьяный выбросил котят с 12 этажа: мужчине грозит серьезный срок

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 27-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по статье "жестокое обращение с животными".

Так, инцидент произошел днем 27 января этого года. Пьяный мужчина выбросил двух котят с балкона 12-этажа.

Все происходило на глазах у жителей соседнего дома. От удара о землю один из них погиб на месте, а второго неравнодушные отвезли в ветеринарную клинику. Однако спасти котенка врачам не удалось.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

