Пьяный житель Харьковщины ограбил сельский магазин: мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

В селе Ясная Поляна Красноградского района Харьковщины ограбили магазин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям 24 августа около 9:00. Прибывшие на вызов полицейские сразу задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 68-летний житель Кегичевского района.

Полицейские установили, что накануне мужчина вместе с товарищем распивал алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчины решили приобрести алкоголь в соседнем районе и поехали в магазин в село Ясная Поляна.

Зайдя в магазин, не имея при себе денег, злоумышленник потребовал у продавщицы спиртные напитки. В ответ на отказ он нанес женщине несколько ударов по лицу.

Пострадавшей удалось выбежать из магазина и вызвать полицию.

Между тем злоумышленник, завладев алкогольными напитками и продуктами питания, попытался скрыться с места происшествия вместе с товарищем на автомобиле «ВАЗ-2106», однако был задержан.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.