Пять автомобилей столкнулись на проспекте Юбилейном

Авария произошла накануне вечером около 18-00 - на проспекте Юбилейном-42 столкнулись автомобили Деу Ланос, Деу Сенс, Hyundai Getz, Mitsubishi Outlander и ВАЗ 2101.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Ланоса, выезжая на проспект Юбилейный с прилегающей территории, не пропустил Сенс, двигавшийся по проспекту в направлении Льва Ландау, в результате чего произошло столкновение. После удара Сенс проехал еще 10 метров и остановился, за ним остановился Hyundai, ехавший в попутном направлении. Водитель Mitsubishi, двигавшийся следом, не выдержал дистанцию и столкнулся с Hyundai. А в Mitsubishi врезался ехавший за ним ВАЗ.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. Патрульные составили админпротоколы на водителей Ланоса, Mitsubishi и ВАЗа.