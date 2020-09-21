Пять человек погибли в авариях в Харьковской области за сутки

Накануне в 00:45 в поселке Ивано-Шийчино Богодуховского района упал в озеро ВАЗ 2106: 30-летний водитель погиб, 20-летний пассажир доставлен в больницу. Причины, по которым водитель потерял управление, устанавливают эксперты.

В этот же день в 06:00 в районе поселка Гусаровка Балаклейского района 25-летний водитель Ford не справился с управлением и машина вылетела в кювет: водитель и его 25-летняя спутница от полученных травм скончались на месте.

В 15:10 в поселке Новоплатоновка Боровского района съехал в кювет и перевернулся ВАЗ 2105: 73-летний водитель погиб.

В 19:15 в поселке Подворки Дергачевского района 45-летний водитель Skoda допустил наезд на пешехода, которого от удара отбросило на проезжую часть и там на пострадавшего наехал автомобиль Mitsubishi (водителю 57 лет). В результате наезда двух авто 39-летний мужчина получил смертельные травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по всем ДТП уже открыты уголовные производства по ч.2 и ч.3 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.