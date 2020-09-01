Пять человек пострадали в аварии под Казачьей Лопанью

01 сентября 2020 г. 17:02
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ДТП с пятью пострадавшими на трассе Дергачи-Казачья Лопань произошло 30 августа – около 13:00 в районе поселка Казачья Лопань столкнулись ВАЗ 21099 и Opel Vivaro.

По информации отдела коммуникаций ГУНП, 19-летний водитель ВАЗ не потерял управление и врезался в микроавтобус.

На месте работали сотрудники ГСЧС, которые деблокировали из поврежденного авто водителя ВАЗ.

37-летний водитель Opel и четверо его пассажиров возрастом от 30 до 40 лет были доставлены в больницу.

Травмы оказались не тяжелыми и после оказания медпомощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

Информация зарегистрирована в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

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