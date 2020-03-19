Пять человек пострадали в ДТП на Московском проспекте

Сегодня в 06:10 на Московском проспекте, 251 столкнулись автомобили ВАЗ (водителю 69 лет), Opel (водителю 22 года) и грузовик Volvo, также был поврежден автомобиль Peugeot: госпитализированы пятеро пострадавших. По информации отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, автомобиль ВАЗ двигался по Московскому проспекту в крайней правой полосе, Opel ехал сзади в среднем ряду. Столкновение легковых авто произошло, когда водитель ВАЗ решил объехать припаркованный грузовик Volvо. После столкновения с Opel ВАЗ отбросило на грузовик, а Opel сес забор с левой стороны дороги и вылетел на обочину. Фрагменты дорожного ограждения повредили еще одно авто: Peugeot, двигавшийся в левой полосе. Травмы в результате ДТП получили пять человек: 22-летний водитель Opel и три его пассажира (двое 22-х летних мужчин и 35-летняя женщина, госпитализированы с травмами различной степени тяжести), а также водитель ВАЗ. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.