Пять человек пострадали в ДТП на Московском проспекте

19 марта 2020 г. 11:36
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Сегодня в 06:10 на Московском проспекте, 251 столкнулись автомобили ВАЗ (водителю 69 лет), Opel (водителю 22 года) и грузовик Volvo, также был поврежден автомобиль Peugeot: госпитализированы пятеро пострадавших. По информации отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, автомобиль ВАЗ двигался по Московскому проспекту в крайней правой полосе, Opel ехал сзади в среднем ряду. Столкновение легковых авто произошло, когда водитель ВАЗ решил объехать припаркованный грузовик Volvо. После столкновения с Opel ВАЗ отбросило на грузовик, а Opel сес забор с левой стороны дороги и вылетел на обочину. Фрагменты дорожного ограждения повредили еще одно авто: Peugeot, двигавшийся в левой полосе. Травмы в результате ДТП получили пять человек: 22-летний водитель Opel и три его пассажира (двое 22-х летних мужчин и 35-летняя женщина, госпитализированы с травмами различной степени тяжести), а также водитель ВАЗ. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.

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