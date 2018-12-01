Пять человек пострадали в ДТП на трассе в районе поселка Высокий

01 декабря 2018 г. 18:32
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Сегодня около 12-00 на трассе в районе поселка Высокий на 17 км трассы Харьков-Симферополь Audi столкнулся с автомобилем ВАЗ. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Audi был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Пострадали также водитель ВАЗ (50-летний мужчина) и трое его пассажиров (43-х и 47-летний мужчины и 47-летняя женщина) - все были доставлены в больницу с переломами, травмами головы, ушибами. 

Обстоятельства устанавливаются. 

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