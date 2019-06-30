Пять человек пострадали в ДТП на Белгородском Шоссе (видео)

Накануне в 23-25 на Белгородском Шоссе в районе АЗС по улице Сокольницкой не разминулись автомобили Toyota Highlander и Volkswagen Transporter.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в результате ДТП пять человек получили травмы.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьквской области уточнили: госпитализация потребовалас четверым пострадавшим.

С травмами средней степень тяжести в больницу были доставлены водитель Toyota и трое пассажиров Volkswagen, в том числе двое детей 4-х и 10-ти лет.

В обстоятельствах и причинах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.