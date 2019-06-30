 

Пять человек пострадали в ДТП на Белгородском Шоссе (видео)

30 июня 2019 г. 10:55
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Накануне в 23-25 на Белгородском Шоссе в районе АЗС по улице Сокольницкой не разминулись автомобили Toyota Highlander и Volkswagen Transporter.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в результате ДТП пять человек получили травмы. 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьквской области уточнили: госпитализация потребовалас четверым пострадавшим. 

С травмами средней степень тяжести в больницу были доставлены водитель Toyota и трое пассажиров Volkswagen, в том числе двое детей 4-х и 10-ти лет.  

В обстоятельствах и причинах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа. 

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