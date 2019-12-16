Пять разбитых машин и остановка в движении трамваев. ДТП в центре города

Наталья, водитель трамвая

Уже час идёт задержка, но там пять машин, поэтому я не знаю на сколько это ещё задержится.

В самом центре города на перекрестке переулка Короленко и Московского проспекта произошла авария с участием пяти автомобилей. Разбитые машины перегородили трамвайные пути и трамваям 6 и 27 маршрута пришлось простоять несколько часов. «Toyota» Юрия пострадала больше всех, мужчина за рулем более 50 лет, говорит ездит всегда очень осторожно.

Юрий, водитель «Toyota»

Я выехал, остановился, посмотрел на право, а с левой стороны охранное агентство на скорости, наверное, я не знаю, ну 80 точно, и они меня ударили и зацепили все машины. Я даже не могу сказать, этот бампер только стоит тысячи три, наверное. Один бампер, а там же ещё к бамперу, ну я не знаю там тысяч 10 точно. Это же сделать надо, покрасить. Я даже не могу представить и капот там, ой.

То, что аварию спровоцировал «Мерседес» предполагает и Геннадий, из-за удара сзади он, по принципу домино ударил «Фольксваген», который ехал впереди.

Геннадий, водитель «Lanos»

Я ехал за "Фольксваген транспортер" и в заднее левое, ну в левое боковое зеркало увидел ка несется мерседес охраны по встречке и прошло буквально пару секунд и почувствовал сильный удар в зад автомобиля. А он вот оттуда выезжал тут была пробка и он видать хотел это быстрее объехать может у него был вызов я не знаю, и он зацепил он аж четыре машины.

Узнать у водителя Мерседеса нарушил ли он правила, не удалось, мужчина отказался от общения со съемочной группой

- Ви ж водій я правильно розумію? - Всё, без комментариев девушка.

Между тем патрульные подводят итоги аварий за выходные. По словам пресс-офицера Ангелины Дисской патрульные обнаружили за рулем в нетрезвом состоянии аж 27 водителей и вынесли более шести сотен постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьк. обл.

Виїхали на 73 дорожньо-транспортні пригоди з яких 13 пригод з потерпілими. Наприклад 14-го грудня близько 22-ї години патрульні отримали повідомлення на вулиці Гвардійців Широнінців,44. Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали автомобіль Фольксваген та автомобіль Ауді. За попередньою інформацією внаслідок ДТП медики шпиталізували до лікарні обох водіїв.

Сегодня около половины второго ночи на улице Клочковской прямо на пешеходном переходе под колесами Lanos оказалось двое людей. В результате аварии двое мужчин 39-ти лет погибли.