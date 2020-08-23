Пятеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Балаклейском районе

23 августа 2020 г. 10:12
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Накануне в 15:10 на трассе Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка столкнулись Москвич и грузовик ТАТА: пострадали семь человек, из них пятеро детей.

Авария произошла в районе поселка Яковенково Балаклейского района. Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, Москвич двигался от поселка Волохов Яр в сторону Балаклеи. Во время обгона грузового авто, ехавшего в попутном направлении, водитель Москвича не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины с включенной аварийной сигнализацией грузовик ТАТА.

В результате ДТП в Балаклейскую больницу были доставлены семь пассажиров из Москвича: 37-летний мужчина, 34-летняя женщина, 5-летняя девочка и четверо мальчиков возрастом от 9 до 12 лет. 42-летний водитель от госпитализации отказался.

По данным полиции, состояние всех пострадавших было удовлетворительным и после оказания медпомощи они были отпущены домой.

Информация зарегистрирована в Балаклейском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

 

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