Пятеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Балаклейском районе

Накануне в 15:10 на трассе Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка столкнулись Москвич и грузовик ТАТА: пострадали семь человек, из них пятеро детей.

Авария произошла в районе поселка Яковенково Балаклейского района. Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, Москвич двигался от поселка Волохов Яр в сторону Балаклеи. Во время обгона грузового авто, ехавшего в попутном направлении, водитель Москвича не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины с включенной аварийной сигнализацией грузовик ТАТА.

В результате ДТП в Балаклейскую больницу были доставлены семь пассажиров из Москвича: 37-летний мужчина, 34-летняя женщина, 5-летняя девочка и четверо мальчиков возрастом от 9 до 12 лет. 42-летний водитель от госпитализации отказался.

По данным полиции, состояние всех пострадавших было удовлетворительным и после оказания медпомощи они были отпущены домой.

Информация зарегистрирована в Балаклейском ОП. Обстоятельства устанавливаются.