Пятеро харьковчан грабили частные домовладения в городе и области

25 июля 2020 г. 10:36
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Оперативники Новобаварского отдела полиции разоблачили группу, которая с осени 2019 воровала электроинструменты и другое имущество из гаражей и сараев города и области. Они совершали кражи в ночное время суток.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленниками оказались местные жители - четверо 30-летних мужчин и 31-летняя женщина. Три человека совершали кражи, а другие занимались сбытом краденых вещей через отделения ломбардов. Все участники группировки ранее судимы за имущественные преступления.

Сейчас один из злоумышленников задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность указанных лиц к аналогичным преступлениям на территории Харькова и области. Решаются вопросы о сообщении о подозрении другим участникам преступной группы. Следственные действия продолжаются.

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