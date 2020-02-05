Пятеро погибших: под Изюмом столкнулись и загорелись ВАЗ и Деу

05 февраля 2020 г. 18:45
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Сегодня в 16:10 под Изюмом в районе поселка Новопавлов на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Daewoo Nubira и ВАЗ 2109: автомобили загорелись, пять человек погибли.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Деу двигался по главной дороге, ВАЗ выезжал со второстепенной дороги на главную.

42-летний водитель ВАЗ и два его пассажира (41 и 43 года), а также два пасажира Деу погибли на месте. 34-летний водител Деу госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

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