Пятитонная бомба времен Второй мировой взорвалась при обезвреживании в Польше

Авиационная бомба «Tallboy» — самая большая бомба времен Второй мировой, которую нашли в Польше, — сдетонировала во время обезвреживания. Бомба находилась в воде, и ни дайверы, которые были рядом, ни местные жители не пострадали. Об этом сообщает BBC.

Обезвреживания бомбы началось 13 октября. Предварительно из района, где она лежала, неподалеку портового города Свиноуйсьце, эвакуировали более 750 человек.

В тот же день вечером бомба взорвалась. От ударной волны в воздух поднялся столб воды. Дайверы, которые занимались обезвреживанием «Tallboy», находились на безопасном расстоянии от нее.

«Объект можно считать нейтрализованным. Он больше не представляет угрозы судоходному каналу Щецин-Свиноуйсьце», — сообщили в министерстве обороны Польши.

«Tallboy» — это сейсмическая бомба (другое название — «Землетрясение»), которую использовали во время Второй мировой войны для того, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты. Она весит 5400 килограмм, 2400 из которых — вес самой взрывчатки.

«Tallboy», в частности, использовали для уничтожения бетонного купола над подземным заводом ракет «Фау-2» и подрыва железнодорожного тоннеля вблизи французской реки Сомюр в июне 1944 года.

Найденная в Свиноуйсьце бомба была сброшена Воздушными силами Великобритании в 1945 году для потопления немецкого крейсера. В то время город находился в составе Германии и назывался Свинемюнде.

Бомбу нашли в сентябре 2019 года, но обезвреживание начали только сейчас.