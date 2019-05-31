Пытался провезти через границу 14 кг наркотиков: суд вынес приговор

Дергачевский райсуд Харьковской области признал виновным 46-летнего луганчанина в попытке контрабанды и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в сентябре прошлого года мужчина пытался перевезти через международный автомобильный пункт «Гоптовка» кокаин и каннабис.Он расфасовал наркотики в полимерные пакеты и спрятал в топливном баке автомобиля «Volkswagen Passat», на котором и приехал к таможенному посту на рассвете.

Во время досмотра в машине было обнаружено 68 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого составляет 14 кг.

Суд назначил контрабандисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.