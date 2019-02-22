Пытаясь скрыться с места преступления, грабители попали в ДТП

22 февраля 2019 г. 20:50
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Сегодня около 15-30 в патрульную полицию поступила информация о грабеже на улице Дружбы Народов – неизвестные похитили из авто заявителя сумку с деньгами и банковскими картами и скрылись на автомобиле Audi. По предварительной информации, грабеж произошел, когда заявитель менял поврежденное колесо.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, пытаясь скрыться с места преступления, грабители попали в ДТП – на улице Дружбы Нородов-111 водитель Audi допустил столкновение с Кіа и Оpel, после чего вместе с пассажирами покинул место ДТП. В результате ДТП травмы получил водитель – пострадавший был доставлен в больницу.

Во время отработки прилегающей территории патрульные задержали мужчину, на которого свидетели указали, как на причастного к грабежу.

Для дальнейшего разбирательства и проведения следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обстоятельства устанавливаются.

 

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