Пытаясь уйти от полицейской погони, водитель BMW врезался в маршрутку и заправку

Сегодня в 6 утра за выезд на полосу встречного движения патрульные остановили автомобиль BMW.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, во время проверки документов водителя выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185, 263 и 309 УК Украины (кража, незаконное обращение с оружием и наркотики). Заканчивать общение с патрульными водитель BMW не пожелал - сел в автомобиль и попытался уехать. Полицейские начали преследование - на требования остановиться водитель авто не реагировал, во время движения создавал аварийные ситуации.

На Салтовском Шоссе нарушитель допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz и врезался в АЗС.

Пострадавших в результате ДТП не было. На водителя BMW патрульные составили протоколы по ст. 122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) и ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждения транспортных средств) КУоАП Украины. После этого нарушителя передали сотрудникам Московского ОП.