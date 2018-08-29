Пытаясь уйти от полицейской погони, водитель BMW врезался в маршрутку и заправку

29 августа 2018 г. 13:22
330 просмотров

Сегодня в 6 утра за выезд на полосу встречного движения патрульные остановили автомобиль BMW. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, во время проверки документов водителя выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185, 263 и 309 УК Украины (кража, незаконное обращение с оружием и наркотики). Заканчивать общение с патрульными водитель BMW не пожелал - сел в автомобиль и попытался уехать. Полицейские начали преследование - на требования остановиться водитель авто не реагировал, во время движения создавал аварийные ситуации. 

На Салтовском Шоссе нарушитель допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz и врезался в АЗС. 

Пострадавших в результате ДТП не было. На водителя BMW патрульные составили протоколы по ст. 122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) и ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждения транспортных средств) КУоАП Украины. После этого нарушителя передали сотрудникам Московского ОП. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.