Работали быстро и аккуратно, но опыта и знаний не хватило - что известно о грабителях, которые подорвали два банкомата на Харьковщине

Сегодня ночью неизвестные взорвали сразу два банкомата «ПриватБанка» - на окраине города - на Пятихатках и в Люботине. Куски банкомата разлетелись до дороги, такой силы был взрыв, - рассказывает продавец из соседнего с банком магазина Дарья Трифонова.

Дарья Трифонова, продавец:

Мы в доме напротив живем, в принципе, окна выходят на ту сторону, и только хлопок было слышно, а тем, у кого окна на эту сторону, взорвалось хорошо. Мы когда пришли, тут, конечно, была разруха: двери были разбиты, все было наклонено, куски какие-то от банкомата, картина, конечно, не из приятных. Тут все было оцеплено, лентой окружено, не могли попасть в магазины к себе.

Однако, по ее мнению, здесь работали профессионалы, ведь все было сделано очень быстро и относительно тихо, а само здание, где находится отделение банка, почти никак не пострадало - добавляет женщина.

Дарья Трифонова, продавец:

Их никто не видел, то есть, они уехали, говорят, за 4 минуты, то есть, как я поняла, то камеры показали, что 4 минуты - и их тут уже не было. И полиция приехала, а их не было уже. Я даже не знаю, как они это сделали, видимо, работали профессионалы этого дела, я вижу много таких случаев по Украине - и как стекло не пострадало, как не пострадали ближние магазины - это вопрос.

Но вот правоохранители мастерство преступников ставят под сомнение - говорят, что те почти ничего не смогли забрать из-за собственной неумелости и банального отсутствия опыта.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Вони забрали тільки верхню, оцю верхню скриньку з грішми, де знаходяться купюри, які скидує банкомат. Тобто, мало там було грошей, порядку десь 100 тисяч. Решту вони не змогли забрати, бо вони навіть не знали, що там є крючок, якби вони були такими фахівцями, то натиснули б крючок, навіть в Інтернеті є як все це робиться - не так все це складно.

Злоумышленники закачали в банкомат неизвестное вещество и взорвали его; подобным же образом, всего через 40 минут после харьковского взрыва, взорвали банкомат и в Люботине - говорят в Нацполиции. Исполнители двух преступлений разные, но организатор может быть один - подозревают правоохранители и добавляют - одну группу злоумышленников уже задержали в Днепре.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми бачимо, що люди, які там, ну знаєте на відео - в капюшоні, балаклаві, проте люди зовсім різні - там худий і високий, тут товстий, плотний. Немає сумнівів, що може бути якийсь організатор, один в обох групах, таке може бути. Вчора вони були на Харківщині, і ми маємо відношення, оперативною інформацією ми поділилися з колегами дніпропетровськими, які і затримали їх на гарячому.

В пресс-службе «ПриватБанка» сообщают - точную сумму ущерба они сами все еще устанавливают, а задержание проводилось при участии специалистов их службы безопасности. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователями Киевского отдела полиции по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Работники Люботинского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.