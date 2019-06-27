Радикалы напали на общественную приемную «ОППОЗИВИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» в Харькове ®

В 3:40 утра 27 июня в Харькове радикалы совершили нападение на общественную приемную политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и ее сооснователя, народного депутата Юрия Бойко.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Сначала группа неизвестных начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт. Затем воинствующие молодчики подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Сделав свое грязное дело, скрылись в неизвестном направлении. Разбиты двери, повреждены стены. Трусливая и бессмысленная жестокость», – говорится в сообщении.

Сообщается, что харьковские оппозиционеры по факту случившегося подали заявление в полицию.

«Никакие провокации и угрозы не запугают оппозиционеров. И как бы не хотели запугать людей эти нанятые «титушки» и лжепатриоты, «желаемого эффекта» данные провокационные действия не произведут. Оппозиционная политическая сила будет отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе. А люди все видят и понимают и дадут свою оценку 21 июля», – сообщили в партии.

Напомним, накануне, 26 июня, в Харькове открылась общественная приемная «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ». На ее открытие приехал Юрий Бойко.

Сотни харьковчан пришли на встречу с народным депутатом. Главными вопросами были: когда закончится война в Донбассе и есть ли возможность снизить тарифы.