Раскрыт ряд преступлений, совершенных рецидивистом. Прокуратура доказала вину злоумышленника в суде.

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 37-летнего харьковчанина, неоднократно судимого за оборот наркотических веществ и разбойные нападения, сразу по нескольким особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

Станислав Муратов, прокурор отделения прокуратуры Харковской области

Прокуратура довела, що восені 2013 року підозрюваний, рухаючись зі своїм спільником по вулиці Полтавський Шлях на транспортному засобі марки «Тойота Кемрі» імітували ДТП з транспортним засобом ВАЗ 2104. Після цього почали вимагати грошові кошти з господаря ВАЗ 2104 в сумі 2000 доларів США.

В дальнейшем подозреваемый совершил умышленное убийство своего сообщника, сообщают в прокуратуре области. И добавляют, что мужчина нанес убитому 18 ножевых ранений, после чего завернул тело в полиэтилен и сжег. Но на этом жуткая история не закончилась.

Станислав Муратов, прокурор отделения прокуратуры Харковской области

Підозрюваний заселився до оселі вбитого їм спільника. А власнику квартири повідомив, що їх товариш поїхав працювати та жити до міста Київ. Коли власник прийшов за коштами, що мали сплатити за оренду оселі - наш підозрюваний скоїв замах на навмисне вбивство власника

Разоблачили злоумышленника весной 2014 года, когда он договорился с владельцем квартиры, в которой проживал, отдать ему долг. Но когда хозяин зашел в помещение, квартирант начал бить его молотком по голове. Пострадавшему удалось спастись выбежав на улицу. А злоумышленник нашел на полу ключи от автомобиля "Mitsubisi Lancer", которые выпали из кармана владельца квартиры во время драки и похитил еще и машину. Именно после этого случая злоумышленника задержали правоохранители. На сегодняшний день он признан виновным в краже; вымогательстве; умышленном убийстве; законченном покушении на умышленное убийство, совершенном лицом, которое ранее совершало умышленное убийство; и незаконном завладении транспортным средством .Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Впрочем, решение суда не вступило в силу, поскольку еще не истек срок на апелляционное обжалование.