Расследование поджога усадьбы Шидловских контролирует прокуратура

25 апреля 2018 г. 9:21
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Валковский отдел Дергачевской местной прокуратуры процессуально руководит в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, пожар в старинной усадьбе Шидловских, построенной в 1776-1778 гг., произошел в ночь с 15 на 16 апреля. Огонь заметили не сразу. Он быстро распространился. Горела крыша, перекрытия и часть помещений второго этажа здания. Общая площадь пожара составила около 550 кв. метров.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, здание входит в состав Дворцово-паркового комплекса Старомерчанский памятники культурного наследия национального значения в пгт. Старый Мерчик Валковского района. На момент чрезвычайного происшествия здание долгое время не использовалось. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращением с огнем.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

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