Расследованием ДТП с пятью пострадавшими, в числе которых полицейские, занялось ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследования выясняют обстоятельства утреннего ДТП на Московском проспекте, в котором пострадали пять человек, в том числе сотрудники УПП Харьковской области.

Сегодня около 6 утра на Московском проспекте, 251 столкнулись автомобили ВАЗ 2104, Peugeot Partner, Opel Tigra и грузовик Volvo. Автомобилем Opel управлял полицейский, находившийся вне службы.

Травмы в результате столкновения получили пять человек: водитель ВАЗ, водитель Opel и трое его пассажиров-полицейских.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Харьковской области.