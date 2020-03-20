Расследованием ДТП с пятью пострадавшими, в числе которых полицейские, занялось ГБР

20 марта 2020 г. 0:10
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследования выясняют обстоятельства утреннего ДТП на Московском проспекте, в котором пострадали пять человек, в том числе сотрудники УПП Харьковской области.

Сегодня около 6 утра на Московском проспекте, 251 столкнулись автомобили ВАЗ 2104, Peugeot Partner, Opel Tigra и грузовик Volvo. Автомобилем Opel управлял полицейский, находившийся вне службы.

Травмы в результате столкновения получили пять человек: водитель ВАЗ, водитель Opel и трое его пассажиров-полицейских.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Харьковской области.

 

 

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