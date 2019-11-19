"Растопил и ушел отдыхать" На Харьковщине из-за неисправных печей за сутки произошло три пожара

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к тому, что только за последние сутки на Харьковщине произошло 3 пожара.

Сначала, накануне из-за неосторожного обращения с печью, загорелся частный дом в Балаклейском районе, а затем по такой ​​же причине спасатели тушили огонь в одном из гаражных кооперативов города. А ночью почти полностью сгорел частный дом в Холодногорском районе Харькова.

Любовь, соседка

Они просто собирались, отдыхали ребята, приезжали откуда-то, он где-то живет, наверное, я не знаю, где. Но они с ребятами часто здесь собирались. Приезжали в выходные дни. Наверно, отдыхали после бурных дней

Огонь на чердаке дома первыми заметили соседи, которые сразу же вызвали спасателей. Его жители - двое мужчин, после того как растопили печь, вероятно, пошли отдыхать. К тому же, они частенько не прочь были выпить лишнего, рассказывают местные.

Татьяна Синица, соседка

Там жил сосед, он грузчиком работает на Сумской рынке, и с ним еще друг проживал. Они раньше проживали, мы с детства дружили с девочкой, но она умерла несколько лет назад, и он остался сам. Друга привел, чтобы не так скучно было. Просто дом старенький, может, из-за этого что-то с печным отоплением, может что-то связано…

Сообщение о возгорании частного дома по улице Большая Панасовская поступило к спасателям около трех часов ночи, в это время огнем уже полностью была охвачена кровля. Тушили пожар почти час.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.области

К місцю події було направлено 6 відділень на автоцистернах. По приїзду було встановлено, що площа пожежі складає біля 70 квадратних метрів. Повністю було охоплено приміщення, як перекриття з горищем, а також внутрішні перегородки будинку. На вулиці знаходились люди, в приміщенні нікого не було. Причина - це порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому опаленні

По словам Игоря Лупандина, основная причина возникновения пожаров зимой связана именно с нарушением правил использования печного отопления. Ведь в конструкциях дымовых труб со временем образуются трещины. Проверить его, а также состояние печи может специалист, после чего он должен предоставить специальный вывод.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.области

На ніч, коли люди відпочивають, піч на твердому паливі вона не розпалюється перед тим, як ложитися, десь за 2-3 години. Ви її розтаплюєте, а потім вже ложитесь відпочивати. Необхідно перевіряти, как я вже казав, технічний стан печі та димоходу

Также спасатели напоминают о простых мероприятиях правил пожарной безопасности, а перед началом холодов - не забывать очищать печи и дымоходы от сажи, чтобы не произошло возгорание.