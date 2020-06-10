Разбил стекло магазина и украл из кассы деньги: 16-летнему парню грозит тюрьма

10 июня 2020 г. 17:50
1 просмотр

В Харькове 16-летний парень, разбив стекло магазина, проник в помещение, распылил газовый баллончик в сторону продавщицы и украл из кассы 500 гривен. Об этом рассказали в ГУНП Харьковской области.

Сообщение о происшествии в магазине по улице Салтовское шоссе поступило в Немышлянский отдел полиции 8 июня около 03:00. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен неоднократно ранее судимый 16-летний харьковчанин.

Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53