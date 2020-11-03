Разбил три машины, а потом сбежал: подробности с места ДТП на проспекте Гагарина

Авария с участием четырех автомобилей произошла сегодня на проспекте Гагарина около десяти часов утра. По предварительной информации, водитель Форда на скорости влетел в авто, которые стояли в пробке. После этого оставив машину скрылся с места ДТП.

После обеда на проспекте Гагарина - пробка в сторону центра города. Посреди проезжей части стоит довольно сильно поврежденный Форд Фокус. Его водителя нигде не видно. На месте ДТП работают патрульные полицейские и следователи - оформляют материалы ДТП и допрашивают участников.

Предварительно, водитель Форда на большой скорости протаранил Хюндай, что в дальнейшем привело к столкновению с Хондой и Тойотой, которые стояли в пробке. И, не дождавшись приезда полицейских, оставил место ДТП.

Чуть ли не больше всех досталось Хонде. У машины сильно поврежден бампер и разбито заднее лобовое стекло. Пассажира Хонды, 36-летнюю женщину, с места забрала "скорая".

водитель Hyundai Tucson

Я смотрела вперед - бабахнули, а я стояла. Там был за рулем парень вообще, когда я выходила смотрела. А кто и что - дальше я не видела, я вызивала полицию, сидела в машине

Сейчас полиция устанавливает личность водителя Форд Фокус. Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

А эти кадры были сняты накануне. Патрульные преследуют пьяного водителя на Павловом Поле. Внимание полицейских привлек автомобиль Хюндай Гетс с разбитым задним боковым стеклом, который поворачивал в переулок Отакара Яроша, не включив поворотник. Требование инспекторов об остановке водитель не выполнил, а наоборот - увеличил скорость. Патрульные начали преследование нарушителя.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

На провулку Отакара Яроша близько будинку 12-а водій здійснив наїзд на дорожню огорожу, після чого автомобіль здійснив самовільний рух та зіткнувся ще з двома припаркованими транспортними засобами. Після ДТП водій ще проїхав кількасот метрів та зупинився на провулку Отакара Яроша неподалік вулиці Клочківської. Поведінка водія не відповідала обстановці, мав запах алкоголю з порожнини рота, мав нестійку ходу

От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Патрульные отстранили его от управления и составили сразу 5 административных материалов. За отказ от освидетельствования на состояние опьянения, ДТП, невыполнение требования об остановке, оставление места ДТП и вождение без документов.