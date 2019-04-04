Разбитое стекло и следы крови на полицейском авто - комментарий ГУНП

На днях в интернете получил распространение ролик о служебном автомобиле со следами технических повреждений, который находился на территории СТО. Авторы сообщения к видео сделали вывод, что машина попала в ДТП и сбила человека, а работники полиции пытаются скрыть этот факт.

ГУНП в Харьковской области официально заявляет, что указанная информация не соответствует Кроме того, следователем назначена товароведческая экспертиза с целью установления суммы убытков. 3 апреля служебный автомобиль направлен на СТО для демонтажа разбитого лобового стекла.. Технические повреждения служебный автомобиль получил при других обстоятельствах.

Так, 31 марта в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ковяги мужчина бьет мать. На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции на служебном автомобиле. По указанному адресу наряд полиции обнаружил правонарушителя, который вел себя неадекватно.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.Установлено, что 36-летний житель поселка намеренно нанес ущерб полицейскому автомобилю. Он злоупотребляет алкогольными напитками, состоит на учете в отделе полиции, как семейный насильник, привлекался к административной ответственности.

Открыто уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.