Разборки со стрельбой на рынке "7 километр" в Одессе: есть раненые

02 июня 2020 г. 12:03
Источник: УНИАН
17 просмотров

Сегодня, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла массовая стрельба. Видео перестрелки опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

На записи видно, что в конфликте участвуют как минимум два десятка вооруженных людей неславянской внешности. По данным канала, в перестрелке есть раненые. Кроме того, неизвестные мужчины побили окна магазинов.

По данным полиции, на рынке была попытка разбойного нападения. В магазин тканей зашла группа людей в масках и начала стрелять в сторону продавцов. Ранили двух мужчин. После этого злоумышленники сели в свои автомобили и уехали. На месте работает следственно-оперативная группа.

 

Видео: 

СТРЕЛЬБА на 7 км

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53