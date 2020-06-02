Разборки со стрельбой на рынке "7 километр" в Одессе: есть раненые

Сегодня, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла массовая стрельба. Видео перестрелки опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

На записи видно, что в конфликте участвуют как минимум два десятка вооруженных людей неславянской внешности. По данным канала, в перестрелке есть раненые. Кроме того, неизвестные мужчины побили окна магазинов.

По данным полиции, на рынке была попытка разбойного нападения. В магазин тканей зашла группа людей в масках и начала стрелять в сторону продавцов. Ранили двух мужчин. После этого злоумышленники сели в свои автомобили и уехали. На месте работает следственно-оперативная группа.