Разбой с проникновением: мужчина в балаклаве ограбил отделение "Укрпочты"

В спортивном костюме, лицо закрыто балаклавой, в руках дубинка. В таком виде злоумышленник забежал в отделение "Укрпочты" по улице Льва Ландау, 36. Набросился на женщин, забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас отделение не работает по техническим причинам.

Сообщение о нападении в отделении Укрпочты поступило в полицию накануне, около 16-ти часов. Чтобы не подвергать себя большей опасности, сотрудники выполнили требования грабителя, и отдали ему деньги, около 30 000 гривен, сообщили в Немышлянском отделении полиции.

Кирилл Щербинский, начальник Немышлянского ОП:

После того, как ему передали деньги, он их завел в комнату, связал им руки скотчем и рот, после чего закрыл в этой комнате и вышел.

Кирилл седьмой год подряд с семьей арендует здесь жилье. Говорит, район достаточно криминогенный, ходить по улицам здесь опасно, особенно вечером.

Кирилл, местный житель:

У нас район такой очень сложный. Во-первых, здесь на улице и самогонщики гонят самогон, наркоманы, закладки. Это с утра до вечера происходит. Поэтому даже не удивляюсь, что здесь ограбили почту на такую маленькую, мизерную сумму 30 тысяч гривен.

Местные таким событиям уже даже не удивляются, потому в собственных домах установили камеры видеонаблюдения и сигнализации. Почему их нет в помещениях государственных учреждений люди не понимают.

Сергей, местный житель:

Хотя бы кнопку экстренного вызова поставили или камеры повесили бы наблюдения. А милиция теперь ходит и спрашивает у соседей: «У кого камеры видеонаблюдения есть?

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 187 - разбой, соединенный с проникновением в жилище или иное помещение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.